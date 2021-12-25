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В России за минувшие сутки выявили 24 946 случаев COVID-19

11:12, 25.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 24 946 случаев COVID-19
Фото: mos.ru

В России за минувшие сутки выявили 24 946 случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировано 10 368 299 случаев COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 42 107 пациентов, всего — 9 222 486. Умер 981 человек за сутки, COVID-19 унес жизни 303 250 россиян с начала пандемии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все последние актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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