В России за минувшие сутки выявили 24 946 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 24 946 случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировано 10 368 299 случаев COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели 42 107 пациентов, всего — 9 222 486. Умер 981 человек за сутки, COVID-19 унес жизни 303 250 россиян с начала пандемии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина