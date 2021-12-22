23 декабря в Нижнекамске откроется главная елка города

Завтра, 23 декабря, в Нижнекамске откроется главная елка города. Открытие состоится в 18.00 в центральном городском парке «СемьЯ». Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Жители города могут стать зрителями театрализованного пролога «Колыбельная для медвежонка». Также нижнекамцев ожидает концертная программа с участием городских творческих коллективов. Кроме того, для зрителей будут организованы интерактивные игры.

Фото: Максим Платонов

А жителей Казани в новогодние праздники ожидают 87 бесплатных мероприятий. Программа продлится до 15 января. Например, в ближайшее время ожидается открытие елок в различных парках города.

Диана Жиленкова