23 декабря в Нижнекамске откроется главная елка города
Завтра, 23 декабря, в Нижнекамске откроется главная елка города. Открытие состоится в 18.00 в центральном городском парке «СемьЯ». Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.
Жители города могут стать зрителями театрализованного пролога «Колыбельная для медвежонка». Также нижнекамцев ожидает концертная программа с участием городских творческих коллективов. Кроме того, для зрителей будут организованы интерактивные игры.
А жителей Казани в новогодние праздники ожидают 87 бесплатных мероприятий. Программа продлится до 15 января. Например, в ближайшее время ожидается открытие елок в различных парках города.
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