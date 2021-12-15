Путин: борьба с бедностью является безусловным приоритетом правительства

Чтобы повысить доходы россиян, необходимы адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, создание новых рабочих мест и другие меры. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, борьба с бедностью является главным приоритетом правительства, он напрямую связан с ответом на демографический вызов. Как отметил политик, важны самые разные меры, в том числе сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, а также повышение доступности и качества образования на всех уровнях, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В октябре Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом страны. По мнению президента, это угроза для стабильного развития и демографического будущего. Незадолго до этого лидер РФ обозначил и других противников — это проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре.

Диана Жиленкова