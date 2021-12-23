Синоптики: в Татарстане в выходные дни погода кардинально изменится

Фото: Максим Платонов (архив)

В выходные дни погода в Татарстане кардинально изменится. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В пятницу, 24 декабря, на территории республики еще будут сильные морозы: ночью прогнозируется до -22... -27°, местами до -32°. Днем ожидается -13... -18°, на востоке — до -21°.

Морозы до -16... -21°, на востоке до -24° сохранятся ночью в субботу. Однако днем, с приближением западного циклона и его активных атмосферных фронтов, начиная с западных районов, в республику придут снег, метели с существенным ухудшением видимости, сильный южный ветер порывами 18—23 м/с. Днем потеплеет до -5... -10°, на востоке — до -13°. На дорогах ожидается образование снежных заносов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье, ночью и утром 26 декабря, влияние активного атмосферного фронта на погоду в республике сохранится — снег, метели, сильный ветер порывами до 19—24 м/с сохранятся. Днем, с отходом циклона и ростом атмосферного давления, небольшой снег пройдет лишь местами, сохранится сильный ветер порывами до 18 м/с. Ночью ожидается до -8... -13°, утром ожидается -4... -9°, к вечеру снова придет похолодание до -9... -14°.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 27 и 28 декабря, погода в республике будет формироваться в основном под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Местами будет идти небольшой снег. Ночью прогнозируется до -15... -20°, днем — до -10... -15°.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев предупреждал, что морозы в республике не должны задержаться надолго.



Татьяна Леухина