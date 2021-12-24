Больше половины россиян выступают за вакцинацию детей от коронавируса

Более половины жителей России считают, что детей нужно прививать от COVID-19, но с согласия родителей. Таковы результаты опроса, проведенного в декабре 2021 года АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта стопкоронавирус.рф.

В опросе принимали участие 1 600 человек со всей страны в возрасте старше 18 лет. Его проводили в апреле, июне и декабре 2021 года.

Доля россиян, поддерживающих прививки для детей, выросла с апреля по декабрь 2021-го до 56%. Ранее она составляла 54%. По приведенным данным, 54% респондентов уже прошли вакцинацию против коронавируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вакцину против коронавируса для детей и подростков зарегистрировали в России в конце ноября этого года. В этом варианте концентрацию препарата снизили для подростков в пять раз, а для детей — в 10.

Дарья Акимова