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В Крыму разрешили посещать торговые центры без QR-кодов

18:58, 23.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
В Крыму разрешили посещать торговые центры без QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Крыму до 20 января разрешается посещать торговые центры без QR-кодов. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Мера будет действовать до 20 января. Однако QR-коды необходимо будет предъявлять родителям несовершеннолетних при посещении новогодних и рождественских мероприятий в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане перед Новым годом заведениям общепита разрешили с 20 декабря работать до 1.00, а в новогоднюю ночь — до 3.00. Также в республике на время новогодних праздников снят запрет на работу магазинов в ночное время.

В Крыму за минувшие сутки выявили 147 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 125 969.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина

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