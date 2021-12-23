В Крыму разрешили посещать торговые центры без QR-кодов

В Крыму до 20 января разрешается посещать торговые центры без QR-кодов. Об этом сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Мера будет действовать до 20 января. Однако QR-коды необходимо будет предъявлять родителям несовершеннолетних при посещении новогодних и рождественских мероприятий в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане перед Новым годом заведениям общепита разрешили с 20 декабря работать до 1.00, а в новогоднюю ночь — до 3.00. Также в республике на время новогодних праздников снят запрет на работу магазинов в ночное время.



В Крыму за минувшие сутки выявили 147 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 125 969.

Татьяна Леухина