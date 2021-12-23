ПФР и ФСС планируют объединить к 1 января 2023 года

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) планируется завершить к 1 января 2023 года. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Как рассказала Голикова, в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет сформирована временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, которые реализуют грядущие преобразования, передает ТАСС.

Фото: pfr.gov.ru

Сегодня заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова сообщила, что в следующем году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

Диана Жиленкова