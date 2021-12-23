ПФР: в 2022 году на пенсию смогут выйти женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 года

В 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года, рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.



Для получения пенсии по старости необходимо достичь пенсионного возраста, иметь стаж и определить величину индивидуального пенсионного коэффициента.

Если стажа или коэффициента не хватает, то назначение пенсии отодвигается, пока они не будут «заработаны». Если этого не удается достичь по достижении пенсионного возраста в течение пяти лет, гражданину назначают социальную пенсию, сообщает «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru

На днях президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года. Также подписан закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год.

Маргарита Головатенко