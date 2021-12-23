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Власти РТ возместят бюджету Казани затраты на организацию похорон погибших при стрельбе в гимназии №175

17:10, 23.12.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Власти РТ возместят бюджету Казани затраты на организацию похорон погибших при стрельбе в гимназии №175
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Татарстана утвердили порядок предоставления межбюджетного трансферта из республиканского бюджета в бюджет Казани на софинансирование в полном объеме расходов по возмещению похоронным службам затрат на организацию и проведение похорон погибших в результате стрельбы в гимназии №175. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Контроль за исполнением постановления возложили на Минтруд Татарстана. К числу расходов, которые покрывает трансферт, относятся: организация и проведение похорон погибших, транспортировка к месту захоронения тел.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жертвами трагедии в казанской гимназии стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. Их похоронили на следующий день после случившегося, 12 мая.

ОбществоВласть Татарстан

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