Путин рассказал, что может дать в 2022 году счастья и оптимизма

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, что в следующем году может дать счастья и оптимизма. По его словам, это реализация наших планов.



— В этом же весь смысл нашей работы: с тем, чтобы жизнь стала лучше у людей, — обратил внимание президент.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

