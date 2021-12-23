Путин объяснил новые волны коронавируса

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции объяснил, что новые волны коронавируса вызваны способностью вируса мутировать. «Ничего здесь удивительно нет», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что призывал к взаимному признанию вакцин от COVID-19, чтобы сдерживать распространение вируса.

— Смертность высокая от чего? Уровень коллективного иммунитета низкий, у нас 59,4%. Ну низкий. Вот вам результат, — заявил Путин.

Он считает, что необходимо терпеливо разъяснять людям необходимость вакцинации.

Относительно того, что люди коронавирусом «снова заболевают», он обратил внимание, что это всего 1%.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.