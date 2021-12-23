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В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли более 95% сотрудников сферы образования

12:19, 23.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли более 95% сотрудников сферы образования
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли более 95% сотрудников сферы образования, в нескольких учреждениях этот показатель достиг 100%. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Всего 30 учителей отстраняли от работы до тех пор, пока они не привились, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 4 002 человека. С начала кампании по вакцинации ее сделали 2 271 142 жителя республики, из них 1 859 785 получили вторую дозу препарата.

В республике обязательную вакцинацию от COVID-19 объявили 11 октября. Первый компонент вакцины от COVID-19 работники указанных в постановлении ведомства сфер должны были получить до 8 ноября, второй — до 6 декабря.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан

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