Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию

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Президент России Владимир Путин начал ежегодную большую пресс-конференцию. Она проходит в очном формате в московском «Манеже». Там присутствуют более 500 журналистов со всей страны.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

Фото: kremlin.ru

В 2020-м из-за пандемии коронавируса большая пресс-конференция Путина проходила в дистанционном формате. Президент отвечал на вопросы из резиденции в Ново-Огареве, в то время как журналисты находились в Центре международной торговли в Москве, а для представителей других регионов организовали местные площадки. Как это было — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина