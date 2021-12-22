Кремль опубликовал список журналистов, аккредитованных для участия в пресс-конференции Путина
Опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
Сурдоперевод можно будет увидеть как в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), так и на сайте ОТР.
Пресс-конференция состоится 23 декабря 2021 года в 12.00 по московскому времени.
Всего в списке значится 507 аккредитованных представителей СМИ — корреспондентов и фотокорреспондентов, операторов и техников.
В этот раз в Кремле самостоятельно выбрали СМИ и пригласили их представителей. Свободной аккредитации не было.
комментарии
Бла бла - как мы 20 лет встаем с колен, и как в последнюю пятилетку "прорываемся" (только куда? Уровень жизни ВВП - после Африканских стран замыкаем).
Театр абсурда. Дай нам бог пережить времена царствования несменямого.