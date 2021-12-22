Кремль опубликовал список журналистов, аккредитованных для участия в пресс-конференции Путина

Опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Сурдоперевод можно будет увидеть как в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), так и на сайте ОТР.

Пресс-конференция состоится 23 декабря 2021 года в 12.00 по московскому времени.



Фото: kremlin.ru

Всего в списке значится 507 аккредитованных представителей СМИ — корреспондентов и фотокорреспондентов, операторов и техников.

В этот раз в Кремле самостоятельно выбрали СМИ и пригласили их представителей. Свободной аккредитации не было.

Маргарита Головатенко