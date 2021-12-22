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Кремль опубликовал список журналистов, аккредитованных для участия в пресс-конференции Путина

12:26, 22.12.2021 2
Кремль опубликовал список журналистов, аккредитованных для участия в пресс-конференции Путина
Фото: kremlin.ru

Опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Сурдоперевод можно будет увидеть как в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), так и на сайте ОТР.

Пресс-конференция состоится 23 декабря 2021 года в 12.00 по московскому времени.

Фото: kremlin.ru

Всего в списке значится 507 аккредитованных представителей СМИ — корреспондентов и фотокорреспондентов, операторов и техников.

В этот раз в Кремле самостоятельно выбрали СМИ и пригласили их представителей. Свободной аккредитации не было.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Предновогодние псевдообещания... Тут ведь главное - правильно преподнести, не все видимо смогут..
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  • Анонимно 22 дек
    Очередной театр одного лица, постановочная серия продолжается...
    Бла бла - как мы 20 лет встаем с колен, и как в последнюю пятилетку "прорываемся" (только куда? Уровень жизни ВВП - после Африканских стран замыкаем).
    Театр абсурда. Дай нам бог пережить времена царствования несменямого.
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