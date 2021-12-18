Голикова оценила возможность введения новых ограничений из-за «омикрона»

Фото: Максим Платонов

Российские власти «на месте» пытаются сориентироваться, какие меры необходимы в связи появлением штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На следующей неделе в Россию должна вернуться большая группа из представителей Роспотребнадзора, вирусологов и эпидемиологов, научных специалистов учреждений Минздрава работавших в ЮАР.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Поскольку там уже порядка 75% доминирующая ситуация «омикрона», а не «дельты», смотрим на заболеваемость и фактически на месте пытаемся сориентироваться, какие нам нужно будет предпринимать меры реагирования, — приводит «РИА Новости» ее слова.

С 19 декабря Россия ограничивает въезд иностранцев, живущих в Кении и посетивших ее в последние 14 дней. Прибывшие из этой страны должны пройти 14-дневный карантин и сдать два ПЦР-теста. Два дня назад в Кении выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом.



В Татарстане усилили санитарно-карантинный контроль за прибывшими из стран, где зарегистрированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. В республике обследовали 144 человека, результаты были отрицательными.



Татьяна Леухина