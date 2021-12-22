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Утром задержанного ректора КФУ поместили одного в трехместную камеру — теперь его отправили в суд

17:23, 22.12.2021 2
Утром задержанного ректора КФУ поместили одного в трехместную камеру — теперь его отправили в суд
Фото: Максим Платонов (архив)

Задержанного ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова отправили в суд. Об этом сообщает RT со ссылкой на ОНК.

«При проверке ИВС на Петровке выяснилось, что Ильшат Гафуров сегодня утром был помещен в трехместную камеру, где содержался один, а днем был отправлен в Басманный суд для избрания меры пресечения», — сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Фото: Максим Платонов (архив)

О задержании Гафурова стало известно сегодня утром. Его задержали вчера вечером после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Ректору КФУ предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Следствие требует его арестовать. Все подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Что же теперь будет с новым - и абсолютно идиотским - гимном университета ?
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    Анонимно 22 дек
    А зачем его утверждали?
    Опять Гафуров виноват?
    А что делали члены и членши "ученого" совета?
    Разве это не они гимн утверждали?
    Какой "ученый" совет - такой и гимн.
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