Утром задержанного ректора КФУ поместили одного в трехместную камеру — теперь его отправили в суд
Задержанного ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова отправили в суд. Об этом сообщает RT со ссылкой на ОНК.
«При проверке ИВС на Петровке выяснилось, что Ильшат Гафуров сегодня утром был помещен в трехместную камеру, где содержался один, а днем был отправлен в Басманный суд для избрания меры пресечения», — сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
О задержании Гафурова стало известно сегодня утром. Его задержали вчера вечером после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Ректору КФУ предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Следствие требует его арестовать. Все подробности — в материале «Реального времени».
комментарии
Опять Гафуров виноват?
А что делали члены и членши "ученого" совета?
Разве это не они гимн утверждали?
Какой "ученый" совет - такой и гимн.