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Ректора КФУ Гафурова считают подстрекателем в деле об убийстве по найму

15:23, 22.12.2021 3
Ректора КФУ Гафурова считают подстрекателем в деле об убийстве по найму
Фото: Максим Платонов (архив)

В уголовном деле, возбужденном по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору», ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова следствие считает подстрекателем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Гафурову уже предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Следствие требует арестовать Гафурова. Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

Фото: Максим Платонов (архив)

О задержании Гафурова стало известно сегодня утром. Как сообщил «Реальному времени» источник, накануне вечером ректора КФУ увезли в Москву, он был задержан специально прибывшими в Татарстан следователями центрального аппарата Следственного комитета и оперативниками МВД и ФСБ после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВластьОбразование Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Подстрекатель уже, а утром еще заказчиком был...
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    Анонимно 22 дек
    Значит дал показания и перешел из разряда заказчиков в разряд подстрекателей.
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  • Анонимно 22 дек
    Наши партицы и Наши депутаты не могут быть ни заказчиками, ни подстрекателями. Он Наш. Членство в партии не приостановлено,он не исключен из партии. Значит он чист как Бог.
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