Ректора КФУ Гафурова считают подстрекателем в деле об убийстве по найму

Фото: Максим Платонов (архив)

В уголовном деле, возбужденном по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору», ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова следствие считает подстрекателем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.



Гафурову уже предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Следствие требует арестовать Гафурова. Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

Фото: Максим Платонов (архив)

О задержании Гафурова стало известно сегодня утром. Как сообщил «Реальному времени» источник, накануне вечером ректора КФУ увезли в Москву, он был задержан специально прибывшими в Татарстан следователями центрального аппарата Следственного комитета и оперативниками МВД и ФСБ после церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса «Студент года КФУ — 2021». Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина