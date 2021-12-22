В Татарстане выявили 100 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 100 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 864.

Выздоровели за сутки 214 татарстанцев, с начала пандемии — 35 130. Подтвердилась смерть пяти пациентов за сутки, за весь период от инфекции умерли 1 389 жителей республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

Последние актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина