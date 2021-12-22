В Татарстане выявили 100 новых случаев COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 100 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 864.
Выздоровели за сутки 214 татарстанцев, с начала пандемии — 35 130. Подтвердилась смерть пяти пациентов за сутки, за весь период от инфекции умерли 1 389 жителей республики.
Последние актуальные новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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