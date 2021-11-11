В РПЦ заявили, что нельзя оправдывать отказ от вакцинации религиозными убеждениями

Фото: Максим Платонов (архив)

Вопросы вакцинации от COVID-19, в том числе и отказ от процедуры, не содержат религиозной составляющей. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, вероучение не может быть оправданием отказа от иммунизации. В то же время гражданин должен самостоятельно и свободно принимать такое решение. Легойда пояснил, что в Церкви выступают за свободу выбора. Но он напомнил, что вакцинация действительно может противостоять инфекции. К слову, прививку сделал и патриарх Кирилл, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня сообщалось, что казанские священнослужители могут нести службу в больницах, где лечат больных COVID-19. Но пригласить их к пациенту можно только с разрешения лечащего врача.

Диана Жиленкова