Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра в третьем чтении

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного технического осмотра для автомобилей. Он остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

Закон отменяет обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые принадлежат гражданам и используются в личных целях. Они вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исключение составят легковые автомобили или мотоциклы старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства, сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект об отмене техосмотра для владельцев авто был принят вчера во втором чтении. На прошлой неделе Володин отмечал , что закон об отмене обязательного техосмотра нужно принять до конца текущего года, чтобы в 2022 году новые нормы могли вступить в силу.



Татьяна Леухина