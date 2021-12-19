Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра необходимо принять до конца текущего года

Фото: Максим Платонов

В среду, 22 декабря, Госдума РФ в третьем чтении рассмотрит закон об отмене обязательного техосмотра. Этот закон необходимо принять до конца текущего года, чтобы в 2022 году новые нормы могли вступить в силу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, нововведения затронут порядка 50 миллионов транспортных средств и упростят жизнь их владельцев. Володин отметил, что все положительные заключения по законопроекту получены. Завтра его рассмотрят на Совете Думы, затем — во втором чтении и, наконец, в среду состоится третье чтение.

Фото: Максим Платонов

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок. Это вопрос безопасности наших граждан», — говорится в сообщении.

Проект об отмене обязательного техосмотра Госдума приняла в первом чтении в ноябре.

Диана Жиленкова