Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра. Документом предусмотрено освобождение от него легковых машин и мототранспортных средств, принадлежащих гражданам и «используемых ими исключительно в личных целях».

Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. За владельцами легковых автомобилей и мототранспортных средств сохраняется право направить свой транспорт на техосмотр, если они захотят сделать это сами.

— Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств, — обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе Володин заявил, что закон об отмене обязательного техосмотра необходимо принять до конца текущего года, чтобы в 2022 году новые нормы могли вступить в силу. Он отметил, что все положительные заключения по законопроекту получены.

В первом чтении законопроект депутаты Госдумы приняли в ноябре. Отмену техосмотра, напомним, поддержали в правительстве России.



Татьяна Демина