Рифкат Минниханов рассказал о способе борьбы с водителями, скрывающими номера авто на парковках

Стал известен способ борьбы с водителями, скрывающими номера автомобилей на парковках, его озвучил глава совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

По его словам, владельцев машины можно определить по RFID-меткам под лобовым стеклом:

«Сегодня все можно фиксировать. Сегодня мы делаем научно-исследовательскую работу — используем RFID-метки. Даже если номер закрыт, метка есть под лобовым стеклом, и машину можно идентифицировать. Но для этого нужны политические решения, принимаемые на законодательном уровне», — сказал Минниханов в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Фото: realnoevremya.ru

Минниханов считает, что административное законодательство следует ужесточить. В том числе потому, что в 2021 году наблюдалось в 1,5 раза больше таких нарушений, чем годом ранее.

Маргарита Головатенко