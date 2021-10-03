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Рифкат Минниханов рассказал о способе борьбы с водителями, скрывающими номера авто на парковках

19:45, 03.10.2021 4
Рифкат Минниханов рассказал о способе борьбы с водителями, скрывающими номера авто на парковках
Фото: realnoevremya.ru

Стал известен способ борьбы с водителями, скрывающими номера автомобилей на парковках, его озвучил глава совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

По его словам, владельцев машины можно определить по RFID-меткам под лобовым стеклом:

«Сегодня все можно фиксировать. Сегодня мы делаем научно-исследовательскую работу — используем RFID-метки. Даже если номер закрыт, метка есть под лобовым стеклом, и машину можно идентифицировать. Но для этого нужны политические решения, принимаемые на законодательном уровне», — сказал Минниханов в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Фото: realnoevremya.ru

Минниханов считает, что административное законодательство следует ужесточить. В том числе потому, что в 2021 году наблюдалось в 1,5 раза больше таких нарушений, чем годом ранее.

Маргарита Головатенко
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 03 окт
    Учитывая, что жить становится все тяжелей и заработной платы еле хватает на еду (по супер ценам в магазинах), не говоря уже про лекарства (так как мы все люди и можем болеть), я понимаю тех граждан, которые скрывают свои номера.
    Вы лучше Уважаемый господин Глава совета ассоциации содействия цифрового развития помогите пополнить бюджет гражданам, а не бюджет республики.
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  • Анонимно 06:37
    Иметь машину и ее обслуживать - дорогое удовольствие. Не хватает на еду - продай машину!
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    Анонимно 07:29
    А если не хватат платить за жкх , то продай и квартиру!
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    Анонимно 09:52
    Правильно! Покупают машины , потом ноют , что все не так . Штрафовать за нарушение любое их нельзя,т.к денег нет. Не нарушайте , платите за стоянки или пользуйтесь общественным транспортом
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