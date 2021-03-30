Всего 40 автохамов смогли выследить на парковках Казани новые камеры

Фото: Роман Хасаев

Эксперимент мэрии Казани по тестированию на улицах города четырех новых стационарных комплексов фиксации нарушений с закрытием и снятием госномеров с припаркованных автомобилей подходит к концу.

Камеры начали тестировать в конце декабря, и к началу февраля они помогли выписать всего восемь штрафов за неоплаченную парковку. Но чиновники мэрии Казани решили все равно рассказать об эксперименте в СМИ и соцсетях, распространив пресс-релиз. В результате нарушители узнали о месторасположении камер и стали их избегать, а программа, анализирующая получаемые с камер данные, говоря простым языком, не успела обучиться.



— На сегодня возбуждено порядка 40 административных дел, — сообщили «Реальному времени» накануне в пресс-службе исполкома. — В настоящее время наблюдается рост оплат за парковку в зонах, где ранее наблюдалось падение платежей и фиксировался рост количества автомобилей без номеров. Нарушители, снимающие номера со своих автомобилей, уже начали получать штрафы по почте. Общее количество фиксации таких нарушений ежедневно растет.

При этом сторонники установки новых камер, по данным «Реального времени», были крайне недовольны опрометчивым пиаром чиновников. Программный комплекс, который получает изображения и видео с комплексов камер, работает по принципу машинного обучения. Для того чтобы он стал эффективным, требуется время и как можно больше вариантов совершения правонарушения. Чтобы наработать этот материал, требуется время и конфиденциальность. Ушлые автохамы просто перестали манипулировать госномерами в местах установки камер.

Подробнее об эксперименте читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова