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В ряде домов на улице Мусина в Казани отключили свет и воду

08:30, 22.12.2021
В ряде домов на улице Мусина в Казани отключили свет и воду
Фото: realnoevremya.ru

В среду утром на ул. Мусина в Казани ряд многоквартирных домов остался без воды и света, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Воды и света нет в доме по ул. Мусина, 70. Свет отключен в домах по адресам ул. Мусина, 74 и ул. Чуйкова, 25.

Очевидцы также сообщили, что ночью свет отключали в доме на ул. Мусина, 59, однако сейчас в подъездах дома есть электричество.

В Зеленодольске вчера несколько жилых домов и объектов социальной инфраструктуры остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. К вечеру подачу теплоснабжения восстановили. Напомним, прокуратура начала проверку.

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