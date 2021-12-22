В ряде домов на улице Мусина в Казани отключили свет и воду

В среду утром на ул. Мусина в Казани ряд многоквартирных домов остался без воды и света, сообщили «Реальному времени» очевидцы.



Воды и света нет в доме по ул. Мусина, 70. Свет отключен в домах по адресам ул. Мусина, 74 и ул. Чуйкова, 25.

Очевидцы также сообщили, что ночью свет отключали в доме на ул. Мусина, 59, однако сейчас в подъездах дома есть электричество.

В Зеленодольске вчера несколько жилых домов и объектов социальной инфраструктуры остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. К вечеру подачу теплоснабжения восстановили. Напомним, прокуратура начала проверку.