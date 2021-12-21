В Зеленодольске несколько домов остались без теплоснабжения — прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура РТ

В Зеленодольске несколько жилых домов и объектов социальной инфраструктуры остались без теплоснабжения. Причина — коммунальная авария.

Без тепла остаются жители многоквартирных домов и часть объектов по улицам Строителей, Комарова, Баки Урманче. Ориентировочно подачу теплоснабжения возобновят в 18 часов, сообщила «Реальному времени» и. о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Зеленодольского района РТ Регина Чибрикова.

По факту коммунальной аварии Зеленодольская городская прокуратура начала проверку. На место аварии выехал городской прокурор Сергей Егоров.

Надзорное ведомство даст оценку работе сетевой организации в части соблюдения требований законодательства об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По результатам проверки надзорное ведомство решит вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Как уточнила Чибрикова, в районе дома 22 по улице Строителей во время обхода теплотрассы в тепловой камере обнаружили порыв. Его устраняют, в тепловой камере идут сварочные работы.



В апреле глава Министерства промышленности и торговли РТ Альберт Каримов рассказывал, что в Татарстане 37% сетей теплоснабжения нуждаются в модернизации.



Татьяна Демина