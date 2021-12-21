В Зеленодольске восстановили подачу теплоснабжения в жилые дома

В Зеленодольске после заполнения основной тепловой магистрали восстановили подачу теплоснабжения в многоквартирные дома. Об этом «Реальному времени» сообщила и. о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Зеленодольского муниципального района Регина Чибрикова.

Авария на теплотрассе была устранена еще в 18:00. По состоянию на 20:00 теплоснабжение полностью восстановлено.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сегодня вечером стало известно, что в городе из-за коммунальной аварии ряд жилых домов и объектов социальной инфраструктуры остались без теплоснабжения. Без тепла оказались жители многоквартирных домов и часть объектов по улицам Строителей, Комарова, Баки Урманче. Зеленодольская городская прокуратура начала проверку.

Диана Жиленкова