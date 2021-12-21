Россияне забрали с банковских счетов и депозитов валюту на $2,5 млрд

В ноябре средства жителей России на валютных счетах и депозитах в банках РФ сократились более чем на $2,5 млрд, или на 2,7%. По мнению экспертов, такому оттоку поспособствовали поездки россиян за границу и рост процентных ставок по депозитам в рублях.



Причем подобный значительный отток не фиксировался с начала пандемии, когда в марте 2020 года жители РФ сняли с банковских счетов и депозитов валюту на $5 млрд (-5,3%). А в текущем году валютные сбережения увеличивались, в течение 2021 года они возросли на $3,1 млрд, передает РБК.



Фото: Максим Платонов

Вчера стало известно, что россияне вложили в крипторынок 5 трлн рублей. Несколькими днями ранее сообщалось, что Банк России планирует запретить подобные инвестиции в стране из-за рисков для финансовой стабильности.



Диана Жиленкова