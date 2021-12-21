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В Татарстане перевели все социально значимые услуги в электронный формат

17:09, 21.12.2021
В Татарстане перевели все социально значимые услуги в электронный формат
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане перевели в онлайн 76 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровня. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству перевести все значимые услуги в электронный формат до конца 2022 года. Республика выполнила задачу с опережением на год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанцы могут воспользоваться онлайн-услугами Министерства социальной защиты и занятости Татарстана, Министерства здравоохранения Татарстана, Министерства образования и науки Татарстана, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, Министерства лесного хозяйства, Комитета по охране объектов культурного наследия, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и других ведомств.

В октябре в республике утвердили масштабную госпрограмму «Цифровой Татарстан». На ее реализацию с 2022 по 2024 год власти готовы потратить более 12 млрд рублей, лишь 1 млрд будет из федерального бюджета. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан

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