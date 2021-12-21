США не исключили проведение переговоров по безопасности с Россией в январе 2022 года

Переговоры США с Россией по вопросу предложений по гарантиям безопасности могут состояться в начале следующего года. Возможность их проведения в январе анонсировал американский Госдепартамент.

Там предполагают, что переговоры могут пройти по линии совета Россия — НАТО и ОБСЕ, пишет ТАСС. Вместе с этим в Госдепартаменте указали, что некоторые российские предложения по гарантиям безопасности для США неприемлемы.

Напомним, документ по гарантиям безопасности МИД РФ опубликовал на прошлой неделе. В проекте соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности указывается, что Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Предполагается, что все международные споры стороны будут решать мирно, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. В документе также предусмотрено, что Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга.

От Вашингтона долгое время не было реакции на российские предложения. Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США проявили готовность обсудить с Россией ее проект. При этом он отметил, что ответ Вашингтона дан только по организационной стороне вопроса.



Татьяна Демина