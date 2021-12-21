Лавров заявил, что США проявили готовность обсудить с Россией предложения по гарантиям безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США проявили готовность обсудить с Россией разработанные ею предложения по гарантиям безопасности. Их российский МИД опубликовал на прошлой неделе.
— Но пока ответ по организационной стороне, имею в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношений Россия — НАТО, — рассказал Лавров о реакции Вашингтона.
Лавров обратил внимание, что Россия готова обсудить с США их озабоченности в сфере безопасности, пишет ТАСС. Однако, как подчеркнул глава МИД РФ, от американской стороны они не поступали.
В проекте соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности указывается, что Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Предполагается, что все международные споры стороны будут решать мирно, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. В документе также предусмотрено, что Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга.
Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что США не отреагировали на предложение России. Дипломат подчеркнул, что ответ от американской стороны нужен срочно. Россия готова сразу приступить к переговорам.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым