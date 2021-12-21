Лавров заявил, что США проявили готовность обсудить с Россией предложения по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что США проявили готовность обсудить с Россией разработанные ею предложения по гарантиям безопасности. Их российский МИД опубликовал на прошлой неделе.

— Но пока ответ по организационной стороне, имею в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношений Россия — НАТО, — рассказал Лавров о реакции Вашингтона.



Лавров обратил внимание, что Россия готова обсудить с США их озабоченности в сфере безопасности, пишет ТАСС. Однако, как подчеркнул глава МИД РФ, от американской стороны они не поступали.

В проекте соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности указывается, что Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Предполагается, что все международные споры стороны будут решать мирно, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. В документе также предусмотрено, что Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга.

Фото: vk.com/mid

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что США не отреагировали на предложение России. Дипломат подчеркнул, что ответ от американской стороны нужен срочно. Россия готова сразу приступить к переговорам.

Татьяна Демина