Мишустин: власти направят дополнительно 90 млн рублей на исследование штаммов COVID-19
Россия должна быть готова к любому сценарию распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, в некоторых странах заболеваемость новым вариантом коронавируса стремительно растет. Необходимо учитывать опыт других государств.
Мишустин отметил, что в то же время нужно не прерывать изучение циркулирующих штаммов. На исследование различных вариантов вируса эпидемиологам направят еще порядка 90 млн рублей, передает ТАСС.
Сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что основными симптомами заражения штаммом «омикрон» являются першение в горле и лихорадка. Кроме того, признаки заболевания схожи с течением гриппа.
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