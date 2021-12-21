Прокуратура Мензелинского района РТ помогла пенсионеру взыскать ущерб от ДТП с открытым люком

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Мензелинского района РТ провела проверку по обращению местного жителя, попавшего в ДТП, на бездействие коммунальных служб. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

27 мая 2021 года 86-летний житель Мензелинска за рулем автомобиля Toyota Hiace наехал на открытый канализационный люк. Ущерб от ДТП составил более 140 тыс. рублей, с требованием о его возмещении мужчина обратился к АО «Коммунальные сети Мензелинского района», но получил отказ. После чего прокуратура района направила в суд исковое заявление к коммунальщикам и исполкому Мензелинска о возмещении материального ущерба. С учетом повторной экспертизы суд взыскал сумму на ремонт автомобиля.

Похожая ситуация произошла 18 мая в Казани, автомобиль Lada Granta во время движения по Сибирскому тракту со стороны ул. Журналистов наехал на открытый канализационный люк, из-за чего автомобиль перевернулся. В ГИБДД УМВД РФ по Казани сообщили, что водитель не выбрал безопасную скорость, нарушив пункт 10.1 ПДД, в результате чего получил сотрясение головного мозга.