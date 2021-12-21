«Авиалесоохрана» получила два вертолета, собранных на КВЗ

Фото: Максим Платонов (архив)

ФБУ «Авиалесоохрана» получило сегодня два новых многоцелевых вертолета Ми-8-МТВ-1 для тушения лесных пожаров, собранных на Казанском вертолетном заводе. Символические ключи передал заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

Это первый крупномасштабный контракт на поставку летающей пожарной техники, направленный на обновление парка «Авиалесоохраны». Он предусматривает поставку шести вертолетов этой модификации. Стоимость — 3,2 млрд рублей.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что оставшиеся четыре вертолета будут поставлены во втором квартале следующего года.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре стало известно, что КВЗ подготовит четыре легких вертолета «Ансат» и один Ми-171В для полиции в Объединенных Арабских Эмиратах. Контракт на технику подписан в рамках Dubai Airshow 2021



Луиза Игнатьева