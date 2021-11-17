КВЗ изготовит пять вертолетов для полиции в ОАЭ

Казанский вертолетный завод (КВЗ) подготовит четыре легких вертолета «Ансат» и один Ми-171В для полиции в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Контракт на технику подписан в рамках Dubai Airshow 2021. Поставку проведут через совместное предприятие «Вертолетов России» и эмиратской компании AJ Holding LLC — предприятие Alpha Aviation LLC.

Страны Ближнего Востока определены ключевым рынком для Alpha Aviation. До 2026 года там планируется реализовать больше 20 гражданских вертолетов различных типов — «Ансат», Ми-171А2, Ка-32, Ми-38. Также будет организовано сервисное обслуживание этих вертолетов.

Ранее индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что КВЗ заключит новый контракт на поставку медицинских вертолетов на 2023—2024 годы.

Ольга Шагиева