В Бегишево из-за метели сел самолет Москва — Оренбург
Приволжская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Бегишево из-за задержки рейса №729 по метеоусловиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что транзитный рейс авиакомпании «Северный ветер», следующий по маршруту Москва — Оренбург, в 01 час 58 минут 21 декабря 2021 года совершил посадку в аэропорту Бегишево в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Оренбурге. Вылет в аэропорт назначения определили на 13 часов 30 минут, на борту самолета находилось всего 215 пассажиров, из них четверо — дети.
Сейчас пассажирам предоставили напитки и горячее питание. В гостинице аэропорта разместили 40 человек. Остальных авиакомпания планирует заселить в гостинице в Набережных Челнах.
В аэропорт выехал Камский транспортный прокурор. При наличии оснований Транспортная прокуратура примет меры прокурорского реагирования.
Ранее после выкатывания казанского самолета за пределы ВПП в Челябинске возбудили уголовное дело.
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