Новости происшествий

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

После выкатывания казанского самолета за пределы ВПП в Челябинске возбудили уголовное дело

13:21, 14.12.2021
После выкатывания казанского самолета за пределы ВПП в Челябинске возбудили уголовное дело
Фото: Максим Платонов

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как самолет, выполнявший рейс по маршруту Казань — Челябинск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в челябинском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По версии следствия, не были соблюдены необходимые технологические процедуры по подготовке поверхности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада. Также экипажу лайнера предоставили неверную информацию по состоянию поверхности площадки.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел в первый день зимы. В Челябинске казанский самолет выкатился на расстоянии около 20—25 метров за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. В результате происшествия никто не пострадал.

Диана Жиленкова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Официальные партнеры
  • pic