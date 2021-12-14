После выкатывания казанского самолета за пределы ВПП в Челябинске возбудили уголовное дело

Фото: Максим Платонов

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как самолет, выполнявший рейс по маршруту Казань — Челябинск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в челябинском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По версии следствия, не были соблюдены необходимые технологические процедуры по подготовке поверхности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада. Также экипажу лайнера предоставили неверную информацию по состоянию поверхности площадки.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел в первый день зимы. В Челябинске казанский самолет выкатился на расстоянии около 20—25 метров за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. В результате происшествия никто не пострадал.

Диана Жиленкова