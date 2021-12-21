В Казани три человека умерли от отравления алкоголем

В Казани три человека умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Информацию подтвердили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, двое мужчин и две женщины распивали алкоголь в квартире. После употребления спиртного компании стало плохо, они вызвали скорую. До приезда скорой помощи умерли три человека, еще одну женщину — хозяйку квартиры — госпитализировали.



Как прокомментировали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, женщина с признаками отравления суррогатом доставлена в 7-ю горбольницу в Центр острых отравлений. Ее состояние стабильное, но тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе МВД РТ, в полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по улице Симонова в Авиастроительном районе Казани трех трупов: двух мужчин и женщины. Еще одну женщину госпитализировали в больницу с отравлением. Обстоятельства выясняются, подчеркнули в МВД.

В ноябре в Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. 15 ноября компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения. Одна отравившаяся девушка умерла в реанимации. Все они распивали алкоголь, который купили у одного из сбытчиков, однако по ошибке выпили «незамерзайку».

Ольга Шагиева