В России предложили повысить размер выплаты к ордену «Родительская слава»

В России предложили повысить размер единовременной выплаты к ордену «Родительская слава». С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем предложении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой он отметил, что орден был учрежден в 2008 году для семей, воспитывающих четырех и более детей, с единовременной выплатой в размере 50 тысяч рублей.

Позже условия вручения награды изменились. Теперь получить ее может семья с семью и более детьми. Сумма единовременного поощрения с 1 января 2013 года составляет 100 тысяч рублей. Она не менялась в течение девяти лет, несмотря на инфляцию.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом «Родительская слава», с 100 до 250 тыс. рублей», — приводит текст обращения RT.

В Казани учителя получат перед Новым годом единовременную выплату в размере до 50,9 тыс. рублей.

Ольга Шагиева