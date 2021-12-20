СМИ: в Татарстане в ДТП разбился 19-летний хоккеист нижнекамского «Реактора»

19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Никита Мокеев погиб в ДТП на трассе Казань — Оренбург. Об этом пишет НТР-24, ссылаясь на два источника.

Авария произошла около 15 часов 20 декабря на 121-м километре. Юноша находился за рулем автомобиля «Лада Веста». По предварительным данным, он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с фурой Scania. От удара «Ладу» отбросило в кювет. Он погиб на месте, пассажирка госпитализирована.

На прошлой неделе в Актанышском районе на трассе М-7 столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Volvo. В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Погибшие — уроженцы башкирского Стерлитамака и Уфы. Авария произошла из-за того, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу.

Татьяна Леухина