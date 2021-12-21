Исследование: Что подарят казанцы на Новый год близким

В этом году жители Казани предпочитают дарить хенд-мейд подарки, изготовленные на заказ. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито.Услуги».

Универсальные подарками уходящего года — сладкие наборы, изготовленные кулинарами с «Авито.Услуг». Цена одного набора начинается от 350 рублей и может варьироваться в зависимости от наполнения коробочки. В Казани спрос на такие наборы с ноября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 35%.

Фото: pixabay.com

Также казанцы стали чаще заказывать елочные игрушки на подарок в этом году. Спрос на них по сравнению с предыдущим годом вырос на 29%. В преддверии 2022 года обычно заказывают шарики с изображением тигра или с любимыми совместными фотографиями, сделанными за год. За 600 рублей можно купить мягкую игрушку, за 200 рублей можно приобрести один именной шарик с бантиком и снежинками на нем. Дороже всего обойдется звезда на макушку елки — от 500 рублей.

Кроме того, в Казани с ноября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на вязаные изделия увеличился на 20%. Средняя цена за один свитер начинается от 2 тысяч рублей и может уменьшаться или увеличиваться от сложности вашей задумки.



А за за 300—500 рублей казанские мастера обернут каждый элемент подарка праздничной бумагой, повяжут все бантиками, добавят элементы декора, записки с пожеланиями и цветную папиросную бумагу, чтобы ничего не помялось.

Ранее другое исследование показало, что 20% россиян хотели бы получить в качестве новогоднего подарка деньги. 48% опрошенных ожидают конкретного подарка, который они попросили заранее у родных или друзей.

Татьяна Леухина