Исследование: 20% россиян предпочитают получить в качестве подарка на Новый год деньги

В России 20% жителей страны хотели бы получить в качестве новогоднего подарка деньги. Причем в прошлом году такого презента ожидали 45,5% граждан РФ.

А вот 48% россиян ожидают конкретного подарка, который они попросили заранее у родных или друзей. Тем временем сюрпризы предпочитают 31% граждан РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

64% россиян начинают подготовку к Новому году с украшения дома. И только затем жители страны выбирают подарки родным и близким. Последней в списке предновогодних дел стоит подготовка праздничного стола, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

К слову, немало россиян предпочитают проводить праздничные выходные за границей. Например, среди казанцев наиболее популярными странами для отдыха в новогодние праздники являются Турция, Венгрия, ОАЭ, Узбекистан и Белоруссия.

Диана Жиленкова