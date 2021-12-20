В Казани восстановили движение троллейбусов на улице Островского
В Казани на улице Островского, около «Баскет-холла», восстановили движение троллейбусов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Остановка движение электротранспорта произошла из-за обрыва проводов троллейбуса в направлении улицы Павлюхина. В связи с этим движение троллейбусы маршрутов №6, 8, 12 было переорганизовано.
Сейчас троллейбусы ходят по привычным для казанцев маршрутам.
Об обрыве проводов на месте стало известно час назад. За это время специалисты устранили проблему.
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