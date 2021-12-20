В Казани на улице Островского нет движения троллейбусов из-за обрыва проводов

В Казани на улице Островского, около «Баскет-холла», оборвались провода троллейбуса в направлении улицы Павлюхина, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



В связи с этим на участке временно не будет движения троллейбусов маршрутов №6, 8, 12. Движение организовано:

троллейбус №6 «Ул. Тульская — Танковое кольцо»,

троллейбус №8 «Деревня Универсиады — Танковое кольцо»,

троллейбус №12 «Ул. Ак. Глушко — Танковое кольцо».

На месте в настоящее время работают специалисты. Пассажиров попросили учитывать информацию при планировании маршрута.

Вчера в Зеленодольске провалилась часть бетонного укрепления склона у автомобильного моста, который связывал город с микрорайоном Мирный. В связи с этим на участке ограничили движение грузовых автомобилей и общественного транспорта.

Маргарита Головатенко