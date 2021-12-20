В Казани на улице Островского нет движения троллейбусов из-за обрыва проводов
В Казани на улице Островского, около «Баскет-холла», оборвались провода троллейбуса в направлении улицы Павлюхина, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
В связи с этим на участке временно не будет движения троллейбусов маршрутов №6, 8, 12. Движение организовано:
- троллейбус №6 «Ул. Тульская — Танковое кольцо»,
- троллейбус №8 «Деревня Универсиады — Танковое кольцо»,
- троллейбус №12 «Ул. Ак. Глушко — Танковое кольцо».
На месте в настоящее время работают специалисты. Пассажиров попросили учитывать информацию при планировании маршрута.
Вчера в Зеленодольске провалилась часть бетонного укрепления склона у автомобильного моста, который связывал город с микрорайоном Мирный. В связи с этим на участке ограничили движение грузовых автомобилей и общественного транспорта.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым