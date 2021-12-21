Сегодня в Татарстане ожидается до -7 градусов
Во вторник, 21 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами туман.
Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -2... -7 градусов, на западе РТ при прояснениях -7... -12 градусов. В Казани ожидается от -5 до -7 градусов, при прояснениях — до -11. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -4 до -7 градусов.Общество Татарстан
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