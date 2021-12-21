В Татарстане посадили на 6 лет досудебщика из дела «вора» Рашида Джамбульского

Фото: "Реальное время" (на снимке — Хачатрян)

6 лет колонии особого режима получил за вымогательства, незаконный оборот оружия и участие в ОПС ранее судимый татарстанец Даниил Чекуров. Такой приговор досудебщику из дела «вора в законе» Рашида Хачатряна (Джамбульского) и группировки «Татаринские» вынес Чистопольский горсуд, передает журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель по делу Руслан Сергеев просил для Чекурова 9 лет и 3 месяца особого режима, а защита — наказание ниже низшего предела от санкции по статьям.

Сам Чекуров в последнем слове заявлял, что раскаиваться, и просил учесть, против кого именно он дал показания, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Чистопольского горсуда.



В частности, на следствии Чекуров подтвердил версию полицейских, что его преступные действия направлял и одобрял именно Хачатрян, потому-то потерпевших и запугивали фразой «мы от воров шагаем».

Вину Чекуров признал по всем своим эпизодам, начиная с соучастия в ОПС и заканчивая вымогательством 1,2 млн рублей у бизнесмена Баландова. Последний через службу приставов получил в счет взыскания долга автомобиль Mazda CX5 и в 2017 году столкнулся с альтернативными требованиями криминала — мол, автомобиль принадлежал вовсе не должнику, а отбывающему срок в колонии Орловской области Чекурову. После освобождения Чекуров подключился к требованиям. По версии обвинения, летом 2018-го он вместе с двумя другими обвиняемыми по делу приезжал на дачу к потерпевшему с требованием отдать вместо машины 1,2 млн рублей. По итогам той встречи Баландов был избит.



Напомним, всего по делу проходят 12 обвиняемых в причастности к преступному сообществу, вымогательствам у предпринимателей и аферах с квартирами покойных граждан. По версии МВД и прокуратуры Татарстана, организацию этого ОПС благословил «вор в законе» Рашид Хачатрян, и он же утвердил статус двух криминальных лидеров Чистополя. Два фигуранта полностью признали вину, заключили досудебные соглашения в расчете на мягкое наказание, еще 10, включая «законника», предстали перед Верховным судом Татарстана. Чекурова на этом процессе допросили в качестве ключевого свидетеля обвинения.

10 фактов об этом уголовном деле — в материале «Реального времени».