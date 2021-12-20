В Челнах уровень безработицы составил 0,41%

В Набережных Челнах уровень безработицы составляет 0,41% — на учете зарегистрировано 1 157 человек. С начала года в кадровый центр обратились 11 107 челнинцев, трудоустроились 8 953 человека, сообщается на официальном сайте города.



В базе данных кадрового центра свободными остаются 8 877 вакансий, на портале зарегистрированы 1 256 челнинских предприятий. На пособие по безработице с начала года израсходовали 148 млн 607 тысяч рублей, сообщила руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

Мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил, что в городе успешно решаются задачи по обеспечению кадрами в сфере здравоохранения. Он напомнил, что республика выделяет на каждого приезжающего высококвалифицированного медицинского сотрудника грант в размере 800 тысяч рублей, а сам город добавляет еще 200 тысяч.

— Это яркий пример того, как Министерство здравоохранения РТ и муниципалитет решают общую задачу, — заключил Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru

В целом в Татарстане по состоянию на 15 декабря уровень регистрируемой безработицы опустился до 0,59% от численности рабочей силы.

Маргарита Головатенко