В Татарстане уровень безработицы опустился до 0,59%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы опустился до 0,59% от численности рабочей силы. На 15 декабря в республике в органах службы занятости зарегистрирован 11 921 официально не трудоустроенный гражданин, что на 314 меньше, чем неделей ранее.

На сегодняшний день в органах службы занятости населения Татарстана насчитывается 59 885 вакансий. Из них 2 544 представлены работодателями за прошедшую неделю.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане на 15 декабря условно составляет 0,2 чел. на одну вакансию, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным исследования, Татарстан оказался среди регионов, наиболее нуждающихся в притоке специалистов. Открытыми в республике по состоянию на октябрь 2021 года оставались 61,7 тыс. вакансий.



Татьяна Демина