В КФУ стартует вакцинация от гриппа

В КФУ с 13 декабря начнут вакцинировать студентов и сотрудников от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С девяти утра до 14:00 выездная бригада Университетской клиники КФУ проведет иммунизацию в главном здании университета по адресу: ул. Кремлевская, 18. Вакцинацию проведут в кабинете №0015 цокольного этажа восточного крыла.

Желающие могут привиться противогриппозной вакциной «Ультрикс» (квадри вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная).

Фото: media.kpfu.ru

В Татарстане на 11% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Если в ноябре каждую неделю диагнозы «грипп» или «ОРВИ» ставили примерно 27 тысячам жителей Татарстана, то в декабре еженедельно заболевают уже около 30 тысяч человек.



Ольга Шагиева