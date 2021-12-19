За сутки в России выявили 27 967 новых заражений COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 27 967 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 214 790 россиян.

Всего выздоровел 8 984 921 гражданин РФ, в том числе 32 655 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 1 023 человек. Всего от инфекции скончались 297 203 россиянина.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 563 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 544 375 человек.

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Диана Жиленкова